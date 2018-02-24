Katar’ın önde gelen gazetecileri Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nı yansıtacak

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Katar’ın önde gelen medya temsilcileri Kırgızistan’da 2 Eylül’de Isık-Göl’de yapılacak olan Üçündü Dünya Göçebe Oyunları’nı yansıtmaya hazır.

Bunun hakkında Kırgız Ulusal Haber Ajansı “Kabar” Direktörü Kubanıçbek Taabaldiyev ve Kırgızistan’ın Doha Büyükelçisi Nuran Niyazaliyev’in Katar’ın önde gelen gazetecileri ile yaptığı görüşmede belli oldu.

Görüşme esnasında Katar Haber Ajansı QNA Direktörü Yusuf İbragim Al-Maliki, onların grubunun Oyunları yansıtmaya geleceğini bildirdi.

Buna ek olarak, Oyun hakkında büyük ilgisi olduğunu gösteren bağımsız Katar Medya Hakları TV şirketi BeIN Direktörü Abdelkadır Zituni, yansıtmak üzere şirketinin Oyunlara kesinlikle geleceğini belirtti.

Ayrıca, Al-Jazeer TV kanalı da Oyunlar ile ilgilenerek, İcra Genel Müdürü Mustafa Suag, kanalın ilgili hizmetlerinin etkinliği yansıtmayı amaçladığını ifade etti.

Kabar Direktörü ve Büyükelçi Niyazaliyev, Kırgızistan hakkında 2016'da ve 2017'de daha önce yayınlanan televizyon hikayeleri için televizyon şirketinin yönetimine teşekkürde bulundu.

Herkese, Dünya Göçebe Oyunları hakkında kitapçıklar ve Oyunlar-2018 sunumunun bir videosu sunuldu.

"Kabar" Direktörü Kubanıçbek Taabaldiyev, Katar tarafının daveti üzerine başkent Doha'da yapılan 13. Doha Dinlerarası Diyalog Konferansı'na katıldı. 2 günlük Konferans, Diyalog ve Diyalog Dostlar Bildirgesi'nin kabulüyle Doha'daki çalışmalarını tamamladı. Dünyanın 60'dan fazla ülkesinden gelen tüm dini itirafların temsilcileri çalışmalarına katıldı. Konferansa Kırgızistan adına Kubanıçbek Taabaldiyev ve Müslümanlar Müftüsü Maksatbek Hacı Toktomuşev katıldılar.