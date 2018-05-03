Katar işadamlarına Kırgızistan’dan yatırım önerisi

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Katar Enerji Şirketi Nebras Power Yönetim Kurulu Başkanı ve Nebras Power şirketinin Ana İcra Direktörü ile bir araya gelen Büyükeçi Niyazaliyev, Kırgızistan'ın hidroelektrik endüstrisine yatırım yapma önerisinde bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Katar Büyükelçisi Nuran Niyazaliyev, Katar Enerji Şirketi Nebras Power Yönetim Kurulu Başkanı Fahad Al-Mohannadi ve Nebras Power şirketinin Ana İcra Direktörü Halid Jolo ile bir araya geldi.

Toplantıda iki devlet için öncelikli alanlarda Kırgız-Katar işbirliğinin genişletilmesi konuları görüşüldü.

Ülkenin büyük hidroelektrik potansiyelini ve bu alandaki umut verici projeleri kaydeden Büyükelçi Niyazaliyev, ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla yakın işbirliği olasılığı konusunda Katar şirketi Nebras Power’e öneride bulundu.