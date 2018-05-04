Karakol Kırgızistan'ın bisiklet başkenti olabilir

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Isık-Göl’ün Karakol şehrinde bisiklet, maksimum aktivite ile yeni yollarla gelişmeye başlayacak.

Kırgızistan'da bisiklet derneğinin kurucusu İskender Aliyev’in Kabar ajansına aktardığı bilgiye göre, Isık-Göl’ün Karakol şehrinde bisiklet, maksimum aktivite ile yeni yollarla gelişmeye başlayacak.

Kırgızistan Bisiklet Derneği, Karakol İl Meclisi ile anlaşma yaptığını ve şu anda Karakol Belediyesi ile müzakereler yapılmakta olduğunu dile getiren Aliyev, “Kırgızistan'da bisiklet sürmek sadece meraklılar tarafından geliştirilmektedir. Bişkek'te belediye tarafından bisiklet sürdürülmesine özellikle dikkat gösteriliyordu, ama şimdi o kadar da değil. Karakol'da, Karakol Belediyesi bunu geliştirmek istiyor, bu yüzden onlara bir teklifte bulunduk ve teklifimiz duyuldu. Karakol İl Meclisi ile anlaşma yaptık, ama Karakol Belediyesi ilede anlaşma yapmak istiyoruz.” paylaşımında bulundu.

Bunu yapmak için, kamu dernek üyeleri 2020 yılına kadar Karakol'da bisikletin geliştirilmesi için özel bir proje geliştiriyorlar.

Kırgızistan'da bisiklet derneğinin kurucusu Karakol'daki turizm sezonunun yıl boyunca devam ettiğini ve altyapının geliştirilmesi için fırsatların yaratılmasının sadece kentin ekonomik gelişimi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını vurguladı.