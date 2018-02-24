Kara-Suu’da kitlesel zehirlenme: yine bir çocuk hayatını kaybetti

BİŞKEK, 22 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Oş bölgesi, Kara-Suu ilçesinde kitlesel zehirlenme sonucu yine bir çocuk hayatını kaybettiği bildirildi.

Yazılı açıklamada, “Zehirlenenler arasındaki 2 yaşındaki çocuk 21 Şubat’ta yaşamını yitirdi. Çocukta gıda botulizmi, şiddetli form, pnömoni, hipoksik beyin ödemi, serebral komaya tespit edilmişti.” ifadesi kullanıldı.

12 Şubat’ta yerel saatle 20:25’te 7 kişi Kara-Suu hastanesine kaldırılmıştı, ertesi gün, 13 Şubat’ta daha 10 kişi hastaneye yattı, böylece zehirlenenler sayısı 17’ye yükselmişti. Daha sonra 8 yetişkin ve 5’i çocuk hasta olarak 13 hasta hastanede kaldı. 19 Şubat'ta, Oş bölge-içi çocuk hastanesinin canlandırma bölümünde bulunan çocuklardan birisi, canlandırma önlemlerine rağmen orda yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu anda Oş Çocuk Hastanesi’nde üç çücuğun bulunduğu ve onların durumu orta olduğu bildirildi. Kara-Suu hastanesinin enfeksiyöz bölümünde beş hasta var, bunlardan dördü bulaşıcı hastalık bölümündedir, durum tatminkardır, yoğun bakım ünitesinde yatan diğer hastanın durumu orta olarak nitelendiriliyor.

Şunu hatırlatalım ki, zehirlenme düğünde başlamıştı. Epidemiyolojik araştırmalar yapıldı ve tüm zehirlenenlerin ev yapımı konserve elle kayısı komposto, ev yapımı konserve baharat, pazardan satın alınmış mantı ve M. K. adlı akrabasının yaptığı ev yapımı pilavı tükettikleri ortaya çıktı. Sıhhı doktorlar M.K. adlı akrabasının evinden tüketilen ürünlerin kalıntıları ele geçirdi. Laboratuvar muayene sonuçlarına ulaşılıncaya kadar, ev yapımı bir konserve ürününden 45 cam teneke kutu kullanmak yasaklandı.