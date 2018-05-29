Kanada’da Kırgızların gelenek ve göreneklerine büyük ilgi

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kanada’da yaşayan Kırgızistanlılar Kırgız halkının kültür ve geleneklerini tanıttı.

Kırgızistanlıların Kanada Araştırma ve Üretim Derneği İcra Direktörü Mira Kazıbayeva’nın aktardığı bilgiye göre, Kanada’nın Mississauga şehrinde yaşayan Kırgızlar ulusun gelenek ve göreneklerini kültür festivalinde sundu.

Geçen hafta sonu Mississauga şehrinde yapılan etkinlikte Kırgızistan’ın ilk kez katıldığını dile getiren Kazıbayeva, dünyanın yaklaşık 70 ülkesinden gelen temsilcilerin üç gün boyunca Kırgızistan’ın tarihi ve kültürü hakkında bilgi edindiğini bildirdi.

Buna ek, etkinlik sırasında Kırgızların evi olarak bilinen boz üy (milli çadır) dikildiği ve Kanada’da yaşayan Kırgızların ulusal yemekleri hazırladığı aktarıldı.

Alberta eyaletinden heyet ve New York'tan "Datkayım" adlı bir dans grubu ulusal kıyafetlerle ülkeyi temsil etti.

Şunu kaydetmeliyiz ki, Kırgızistan, Kanada’da yapılan kültür festivaline katılan Orta Asya’daki tek ülkedir.