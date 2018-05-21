Kabe'de çalışma sırasında vinç devrildi

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Mekke Emirliği sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın çalışma alanında bir vincin devrilmesi sonucu operatörün hafif yaralandığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın çalışma alanında vincin devrilmesi sonucu bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, vincin devrildiği alanın ziyaretçilere kapalı olduğu, kaza sonrası gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Mekke'de Harem'i genişletme projesi çalışmaları kapsamında Eylül 2015'te yaşanan vinç kazasında 110 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 400 kişi de yaralanmıştı.

Dünya Bülteni