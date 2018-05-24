Kırgızistan'dan beş judocu Çin'de hünerlerini sergileyecek

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistanlı judocular Çin'de düzenlenecek Hohhot Grand Prix yarışmasına katılacak.

Başbakanlık Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgız judocuların Çin'de yapılacak "Hohhot Grand Pdix" adlı uluslararası turnuvasına katılacağı aktarıldı.

Yarışmanın 25-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı ifade edilen açıklamada, beş judocunun Çin'de hünerlerini sergileyeceği bildirildi.