Kırgızistan'da yeni nesil ders kitaplarının 3 milyondan fazla kopyası çıkacak

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Eğitim ve Bilimler bakanlığı toplantısında yeni nesil için ders kitaplarının 3 milyondan fazla kopysı yayım için hazırlandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, % 100 5-6.sınıfların öğrencileri 2018-2019 eğitim yıllarında yeni kataplara erişecek.

Bu ders kitaplar, Dünya Bankası'nın "Eğitim Sektöründe Reformlara Destek" projesi yardımıyla geliştirildi ve test edildi.

Ayrıca, Avrupa Kalkınma Bankası ADB'nin "Sektör Geliştirme Programı" projesinin desteği ile 7-8. sınıflar için matematik ve fen bilgisi ders kitaplarının geliştirilmesi konuları başlatıldı.

Genel olarak, 2017'de çocuk kitaplarının yüzdesi ortalama % 83'e yükseltilebildi.

Bakanlık, yıl boyunca Ulusal Açık Eğitim Kaynakları deposunu aktif olarak geliştirdi. Günümüzde, Kırgızistan'daki okullarda eğitim sürecinde kullanılan öğretim materyalleri de dahil olmak üzere 752 ders kitabı barındırıyor.

Buna ek olarak, elektronik kütüphane, 621 adet tez malzemesi, 1,066 adet az sayıdaki sayısallaştırılmış kitap içermektedir.

Aynı zamanda iki yıl önce sayısallaştırılmış ders kitaplarının finansmanı sadece 30 ünite idi.

Bakanlık ayrıca, doğal matematik döngüsü üzerine en iyi Rus ders kitaplarını Kırgızistan standartlarına uyarlama konusunda Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı ile görüştü.