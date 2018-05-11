Kırgızistan'da yaklaşık 90 bin kişi akıl hastalığından muzdarip

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan'da 87 binden fazla insan akıl hastalığından muzdarip.

Soros Kırgızistan Vakfı‘nın sağlık merkezinin istatistik bölümüne atıfta bulunarak bildirdiği bilgiye göre, Kırgızistan’da 87 binden fazla kişi akıl hastalığından muzdarip.

Ülkede 12 binden fazla kişinin şizofreni hastası ve aynı sayıda kişi bipolar hastalığa yakalandığı belirtilen Vakfı verilerinde, “Bu tür hastalıklarla, intihar riski, nüfusun geri kalanından önemli ölçüde daha yüksektir. Kırgızistan'da, halk arasında “akılsız”, “psikofobik” gibi olumsuz sözlerle zihinsel bir hastalığa işaret eden belirgin bir eğilim vardır. Sözlerin ardında kibirli bir tavır var ... Böyle sözler kabul edilemez.” ifadeleri kullanıldı.

Dünya istatistiklerine göre yetişkin popülasyondaki ruhsal bozuklukların % 75'i ve çocuklarda ve adolesanlarda % 95'i ayakta tedavi edilmekte, hastalar hiçbir zaman hastaneye kaldırılmamıştır.

Ruhsal hastalıklar, sakatlığın ve uzun süreli hastalığın ana sebebidir, hastayı izole eder ve yalnızca hasta için değil, aynı zamanda ailesi için de yoksulluğa yol açar.