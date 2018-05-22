Kırgızistan'da yaklaşık 2 bin kişi AIDS'ten öldü

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 76’sı çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi AIDS’ten öldü.

Bişkek’te Dünya AIDS'ten Ölenleri Anma Günü vesilesiyle yapılan basın konferansta Kırgızistan AIDS Merkezi Direktörü Ulan Kadırbekov, yaptığı konuşmada ülkede 76’sı çocuk olmak üzere bin 804 kişi HIV/AIDS’ten öldüğünü bildirdi.

Kadırbekov’a göre, bu yılın 1 Nisan tarihi itibariyle, Kırgızistan'da 8 bin 240 kişide HIV enfeksiyonu vakası kaydedildi.

Sıradan kişilere nasıl davranırsak HIV enfeksiyonu bulaştıran kişilere de öyle davranmaya çağıran Kadırbekov, “HIV enfeksiyonu, tüm ulusun sorunudur. Bütün toplumun, öncelikle bu hastalığa sahip bireylere yönelik davranışımızı anlaması için çaba sarfetilmesi önemlidir. AIDS hastaları korkmadan tıbbi kurumlara müracaat edebilmeli. Bizim tutumumuz onların bilinçli olarak durumlarına yaklaşmasını önlüyor.” ifadelerini kullandı.

Devletin AIDS hastalarını gerekli ilaçlarla sağlamada elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getiren Kadırkulov, “Hastalar için ayrılan paraların miktarı arttığını gözetiyoruz. 2016-2017’de ilaçlar için 20 milyon som para ayrıldıysa, bu yılın 43 milyon som para tahsis edildi. Ama bu da az. 2018-2021 yılları arasında uluslararası bağışçılardan 10 milyon somdan fazla para aktarılmıştır. Ancak bu tutarlar tüm gerekli masrafları kapsamaz.” şeklinde konuştu.

Günümüzde AIDS’ten tam tedavi için herhangi bir ilaç yoktur, ancak kandaki enfeksiyonun çoğalmasını baskılayan ve AIDS gelişimini geciktirmeyi ve süreyi uzatmayı mümkün kılan antiretroviral ilaçlar vardır.