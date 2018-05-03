Kırgızistan’da yabancı öğrenciler için futbol turnuvası yapılıyor

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Başkent Bişkek’te yabancı öğrenciler arasında futbol turnuvası yapılacak.

Uluslararası Gençlik Asamblesi tarafından bildirilen bilgiye göre, uluslararası ilişkileri güçlendirmek amacıyla başşehir Bişkek’te yabancı öğrenciler arasında futbol turnuvası organize ediliyor.

Yarın, 4 Mayıs’ta yapılacak turnuvanın geçen yıl da düzenlendiği ve takımların bu yıl da spor karşılaşmasını organize etme isteğinde bulunduğu aktarıldı.

Bu yıl yapılacak turnuvanın sadece ülke vatandaşlarının farklı milletlerinden temsilciler değil, aynı zamanda Türkiye, Suudi Arabistan, Hindistan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden gelen öğrenciler arasında yapılacağı ifade edildi.