Kırgızistan'da yıl başından beri 9.6 bin suç kaydedildi

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 2018’in 4 ayında işlenen 9.6 bin suç kaydedildi.

Bugün, 18 Mayıs’ta Kabar ajansında düzenlenen basın konferansta İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov yaptığı konuşmada Kırgızistan’da ocak-nisan döneminde 9 bin 641 suç kaydedildiğini bildirdi.

İşlenen suçların çoğu hırsızlık (% 43) ve dolandırıcılık (yüzde 13) olduğunu dile getiren Asanov, “Reformlar kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerini değerlendirmek için yeni kriterler tanımlandı, sonuç olarak, suç oranlarında artış gözlemliyoruz.” dedi.

Kursan Asanov, İçişleri Bakanlığı’nda araştırılması gereken 13 bin 852 suç vakası olduğunu ve onlardan 6 bin 388’i açıklandığını sözlerine ekledi.

Aşırılık üzerine 284 suç vakası olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı, bu vakanın 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11.3 arttığını aktardı.