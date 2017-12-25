Kırgızistan'da UzAvtoprom arabalarının üretimi 2018 yılı sonuna kadar başlayacak

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Bişkek’te basın toplantı yapan Özbekistan Uzavtosanoat temsilcisi Sancar Alimov, otobüs üretimi ISUZU ile binek otomobilleri RAVON’un 2018 yılı sonuna kadar üretime başlayacağını bildirdi.

Planlanan projelerin hızlandırılmış bir şekilde hayata geçirilmesi için Kırgızistan Hükümetinin özel tercihler ve uygun mevzuatın geliştirilmesi yönündeki desteğinin gerekli olduğuna dikkat çeken Alimov, “Hükümetin desteğiyle önümüzdeki yılın sonuna kadar Kırgızistan'da üretim yapmaya çalışacağız. Oş kentinde, başlangıçta, RAVON markalarının büyük bir birim montajını yapacağımız üretim tesislerimiz zaten var. Bişkek'te, ortağı Japon ISUZU şirketi olan SamAvto'nun otobüslerini üretmek için bir proje başlatmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Alimov, günümüzde Kara-Balta şehrinde eklenti üretimi için üretim alanları da bulunduğunu belirtti. Uzavtosanoat temsilcisine göre, bütün bu alanlarda kapsamlı müzakereler yürütülmekte ve bu projelerin uygulanmasını hızlandırmak için azami gayret gösterilmektedir.