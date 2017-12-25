Kırgızistan'da terör örgütünün üyesi gözaltına alındı

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan’da uluslararası terör örgütü (UTÖ) üyesi gözaltına alındı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün Kırgızistan vatandaşı olan 1990 doğumlu üyesinin 13 Aralık 2017’de gözaltına alındığı bildirildi.

Örgüt üyesinin sabotaj ve terörist eğitim gördüğü, UTÖ saflarında yer aldığı ve Suriyeli hükümet birliklerine karşı askeri operasyonlarda aktif rol aldığı belli oldu.

UTÖ liderlerinin talimatıyla gözaltına alınan vatandaşın Kırgızistan'a sabotaj ve yıkıcı eylemlerde bulunmak ve militanların Kırgızistan'dan Suriye'ye nakli için yeni kanallar kurmak için Kırgızistan'a geldiği belirtildi.

Günümüzde GKNB'nin soruşturma organları suç nedeniyle ceza davası açtı.

Tutuklanan kişinin GKNB hapishanesine yerleştirildiği ve soruşturma devam ettiği aktarldı.