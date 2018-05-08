Kırgızistan’da sanatoryumların birinde 7’si yabancı 18 kişi zehirlendi

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesinde “Avrora” adlı sanatoryumda gıda zehirlenmesi yaşandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Isık-Göl bölgesinde yer alan “Avrora” adlı sanatoryumda 7’si yabancı sporcu olmak üzere 18 kişi zehirlendi.

Dün, 7 Mayıs’ta 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken gece vaktinde daha 5 kişinin hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Zehirlenenlerin 11’i Kırgız vatandaşı olduğu aktarılan açıklamada 1’i İran vatandaşı ve 6’sının Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu bildirildi.

Zehirlenme sebebi gıda olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca, “Şimdi tüm örnekler analiz için alındı. Yatılı vatandaşların durumu istikrarlı.” ifadesi kullanıldı.