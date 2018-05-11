Kırgızistan’da Para Birimi Somun 25. Yılı Kutlanıyor

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 10 Mayıs 1993’te kullanılmaya başlayan para birimi somun 25. yıldönümü kutlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgız Cumhuriyeti para biri somun 25. yıldönümüne adanan uluslararası konferansa katıldı.

Konfransta konuşma yapan Ceenbekov, para biriminin jübile vesilesiyle etkinlik katılımcılarını tebrik etti.

Kırgız somunun, eski SSCB cumhuriyetleri arasındaki ekonomik bağların kopmasına zemin hazırlandığını kaydeden Devlet Başkanı, “O zamanlarda Kırgızistan, piyasa reformlarına uygun, bağımsız parasal düzenlemeye dayandı. Kırgızistan somu 10 May 1993 tarihinde piyasaya sürüldü. Kırgız somu, yirmi beş yıl boyunca, küresel ekonomik krizlerin tekrarlanan ciddi sınavlarına dayanmak zorunda kalmanın zor bir yolundan geçti. Parasal egemenlik, enflasyonun büyümesini kısıtlamaya ve yayın balığı önemli bir değer kaybına yol açmaya izin vermiş ve bankacılık ve ödeme sistemleri istikrar ve güvenilirliklerini kanıtladılar. Günümüzde Kırgız somu, Sovyet sonrası alanda en istikrarlı paralardan biridir.” şeklinde konuştu.

Kırgız somunun yıldönümü ile bağlantılı olarak, Devlet Başkanı ayrıca Kırgızistan'ın para biriminin oluşumunda Uluslararası Para Fonu ve diğer uluslararası finans kurumlarının rolüne değindi.

Bankacılık sisteminin Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasının mali olarak sağlanmasında önemli rol oynadığını dile getiren Ceenbekov, “Kırgızistan Merkez Bankası, kısa vadeli enflasyon sorunu ve döviz kuru istikrarı ile başarılı bir şekilde başa çıkmaktadır. Sadece merkez bankasının çalışanları değil, ticari bankalar ve banka dışı finans kuruluşların çalışanları da teşekkür hak ediyor. Önümüzde daha önemli dönem bekliyor. Artık Merkez Bankası, kısa vadeli hedeflerle birlikte, uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik eden politikaları aktif olarak takip etmelidir. Bankacılık sektörünün gelişmesi ve ülke ekonomisindeki rolünün artırılması, reel sektöre borç vermenin artması, yatırımcılar için en uygun koşulların sağlanması, ileri teknolojiler kullanılarak ödeme sistemi geliştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ceenbekov ayrıca, “Bir kümelenme yaklaşımının geliştirilmesi yoluyla değer zincirleri yaratmayı amaçlayan yeni finansal araçların kullanılmasını gerektirmektedir. Girişimciliğin geliştirilmesi ve ülke bölgelerinde iş olanakları yaratılmasına yönelik rekabetçi projelere kredi vermede finansal ve kredi kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmak çok önemlidir. Parasal kaynakların harekete geçirilmesi ve ülke genelinde bankacılık hizmetlerinin kullanılabilirliğinin sağlanması için elverişli koşulların oluşturulması gerekmektedir.” ifadelerini sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı, tarihsel, teknik ve diğer pek çok kriteri göz önünde bulundurarak, yayın balığı tasarımının ve post-Sovyet mekânının en iyilerinden birinin görünümünü geliştiren tasarımcılara, sanatçılara, tarihçilere, banknotların tüm geliştiricilerine minnettarlığını bildirdi.

Konuşması bitiminde ülkenin tüm banka çalışanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, herkese başarılar diledi.