BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Günümüzde Kırgızistan’da okulların % 55’inin internete erişimi var.

Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev ile ülkedeki okulları internet ile sağlama konusunda yapılan toplantıda Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudayeberdiyeva, ülkedeki okulların yüzde 55’inin internete erişimi olduğunu bildirdi.

Okulların internete erişimi olması birkaç sorunları çözdüğünü dile getiren Kudayberdiyeva, “İnternet ile tüm okulların sağlanması, eğitim materyallerinin sağlanması, uzaktan “açık dersler” yapılması, becerilerin geliştirilmesi, kurslar ve en yeni öğretim yöntemlerinin kullanımı ile ilgili istişareler de dahil olmak üzere bir takım sorunların çözülmesini sağlayacaktır.” dedi.

Dünya Bankası'nın desteğiyle, yeni öğretim yılından itibaren, 5 ve 6. sınıf öğrencileri, gerekli ders kitabı setleriyle% 100 oranında sağlanacağını belirten Eğitim Bakanı, “Kitapların her beş yıl içerisinde değiştirilmesi gerektiğini tecrübede görüyoruz. Aynı zamanda, devlet yeni ders kitaplarının yayınlanması için yılda yaklaşık 500 milyon som tahsis etmelidir.” ifadesini kullandı.

Hükümet Başkanı Abılgaziyev, eğitim sektörüne özel dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak Bakanlığın bilgisayar ekipmanı, ders kitapları ve bölgelerdeki mesleki eğitimin geliştirilmesi de dahil olmak üzere temel görevleri çözebileceğini kaydetti.

Buna ek olarak, Abılgaziyev Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na modern teknolojiler kullanarak ders kitapları ve eğitim edebiyatı yayınlayacak bir yayınevi açma meselesini çalışma talimatı verdi. Bu karar, Kırgızistan'da çağdaş eğitim kitabı yayınlama sistemi için gerekli yayınevlerini oluşturma sürecini başlatacak.