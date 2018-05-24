Kırgızistan'da Mayıs sonunda kar yağdı

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan'ın Kemin ilçesine bağlı Ak-Tüz yerleşim biriminde kar yağdı.
Kırgızistan'ın bazı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar sabah uyandığında pencerelerinden karın yağdığını gördü.
Yazın gelmesine daha 1 hafta kalmışken, ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdı.
Kırgızistan'ın omks_video adlı haber portalına vatandaşların kar manzarasını çekip gönderdiği video eklendi.
Ülkenin güney tarafı Oş'ta hava durumu artı 30'u gösterirken, kuzeyinde ise vatandaşlar için kayak müjdesi doğuyor.
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