Kırgızistan'da Mayıs sonunda kar yağdı

24/05/18 13:28 43 görünümler Bölgeler 0

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan'ın Kemin ilçesine bağlı Ak-Tüz yerleşim biriminde kar yağdı.

Kırgızistan'ın bazı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar sabah uyandığında pencerelerinden karın yağdığını gördü.

Yazın gelmesine daha 1 hafta kalmışken, ülkenin bazı bölgelerinde kar yağdı.

Kırgızistan'ın omks_video adlı haber portalına vatandaşların kar manzarasını çekip gönderdiği video eklendi.

Ülkenin güney tarafı Oş'ta hava durumu artı 30'u gösterirken, kuzeyinde ise vatandaşlar için kayak müjdesi doğuyor.

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