BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan'da ilk kez biyonik protez icat edildi.

Ulusal Hastane Plastik Rekonstrüktif Mikrocerrahi ve El Cerrahisi Bölümü cerrahi Sultan Tukeşov’un Facebook sayfasında paylaştığı bilgiye göre, Kırgızistan ilk kez zihinsel olarak yönetilen bir protez yapmayı başardı.

Artık az gelişmiş bir fırçaya sahip hastaların kendilerine hizmet edebileceklerini yazan Tukeşov, “İstersek, amacımıza ulaşabiliriz. İşte ekibimiz bunu yaptı. Kırgızistan’da ilk biyonik protezi sunuyoruz. Bunu önceden sadece filmlerde ya da yurt dışında görebilirdik. Az gelişmiş fırçaya (aplazi fırçası) sahip hastalar şimdi kendilerini hizmet etme fırsatına sahipler. Bu arada protezleri zihinsel olarak kontrol ediyor. Bu ikinci adımdı.” ifadesini kullandı.

Şu anda protezin ortaya çıkması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan cerrah Tukeşov, “Üçüncü adım, protezin görünümünü ve rahatlığını ortaya koyar. Şimdi 3D tasarımcımız bunun üzerinde çalışıyor.” diye yazdı.