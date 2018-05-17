BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da gençlerin sayısı azalıyor.

Bugün, 17 Mayıs’ta Kabar ajansında düzenlenen basın konferansta konuşan Başbakanlık Devlet Gençlik İşleri, Beden Kültürü ve Spor Ajansı Direktörü Yardımcısı Mirlan Parhanov, günümüzde Kırgızistan’da gençlerin sayısı azaldığını dile getirdi.

Gençlerin (Kırgızistan yasasına göre, 14-28 yaşları arasındaki vatandaşlar), 1 Ocak 2017'de ülkede sayısı nüfusun toplam sayısının % 29'u olduğunu, daha sonra 2018'de aynı dönemde % 25,7'ye düştüğünü bildiren Parhanov, “Gençlerin sayısındaki düşüşün nedeni doğum oranındaki düşüştür.” dedi.

Uluslararası araştırma organizasyonlarına göre, Kırgızistan'da gençlerin sayısı 2020 yılına kadar önemli ölçüde azalacağını ifade eden Parhanov, “Bu, eski nesil insanlarda bir artışa yol açacaktır. Ve bu da ülkenin ekonomik ve politik dönüşümünü etkileyecektir.” ifadesini kullandı.

Başbakanlık Devlet Gençlik İşleri, Beden Kültürü ve Spor Ajansı Direktörü Yardımcısı Mirlan Parhanov, 2017 yılında 2020 yılına kadar gençlik politikasının geliştirilmesi konusunda program geliştirildiğini sözlerine ekeledi.