Kırgızistan'da geçen yıl 96 bin ton fasulye hasat edildi

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 2017 yılında hasat edilen 96 bin ton fasulyenin 68 bin tonu satıldı.

Bugün, 4 Mayıs’ta Kabar ajansında basın konferans yapan Tarım, Gıda Sanayi ve Sulama Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Agro Pazarlama Bölümü Başkanı Anarkül Bekkuliyeva, geçen sene ülkede 96 bin ton fasulye hasat edildiğini ve 68 bin ton fasulye satıldığını bildirdi.

Günümüzde Kırgız fasulyesi ithal eden ülke sayısı 20'ye çıktığını dile getiren Bekkuliyeva, “Fasulyenin fiyatı çeşitliliğe bağlı olarak 42 ila 65 som (Kırgız parası, 1 dolar= 68 som) arasındadır. Fiyat dünya piyasa değerinden oluşturulur.” dedi.

Bekkuliyeva, Tarım, Gıda Sanayi ve Sulama Bakanlığının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ithalatçıları aradığını sözlerine ekledi.