Kırgızistan’da Dünya Göçebe Oyunları hakkında ilk belgesel çekildi

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da Dünya Göçebe Oyunları’nı anlatan ilk belgesel çekildi.

Başbakanlık Gençlik İşleri, Beden Kültürü ve Spor Devlet Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Kaba Uulu Kocomkul adını taşıyan Spor Sarayı’nda milli spor oyunları ve Dünya Göçebe Oyunları (Uluu Kırgız Oyunları) hakkında belgeselin sunumu yapıldı.

Söz konusu belgesel, Kırgızistan spor oyunları ve Dünya Göçebe Oyunları’nın fikri ve tarihini yansıtan ilk belgesel olarak nitelendiriliyor.

Belgeselin çekimleri Çüy, Oş, Isık-Göl bölgelerinde ve Bişkek şehrinde gerçekleşti.

Filmin ana hedefleri, tarihin korunması, genç kuşaklar arasında milli sporların tanıtımı ve Dünya Göçebe Oyunları fikrinin tanıtımıdır.

Yakında filmin ülkenin televizyonlarında gösterilmesi planlanıyor.