Kırgızistan’da çiftçiler ihtiyaçları doğrultusunda sulama suyu alacak

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan'ın çiftçilerine, uygulamalarında belirttikleri miktarda sulama suyu verilecek.

Bişkek’te Kabar ajansında yapılan basın konferansta Tarım, Gıda Sanayi ve Arazi Islahı Su Kaynakları ve Toprak Islah Dairesi Genel Müdürü Kokumbek Taştanaliyev yaptığı konuşmada Kırgızistan’da çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda sulama suyu alacağını bildirdi.

1 Mayıs tarihine kadar, sulama sistemleri ve sulama tesisleri için tüm hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, bugüne kadar 386 bin hektarlık bir alanın sulanması için 512 milyon metreküp su sulamaya başlandığını bildiren Taştanaliyev, “Plana göre, belirtilen süre zarfında 412 km sulama kanalı için onarım çalışmaları ve 369 km'de temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 3350 adet ölçüm istasyonu ve hidroelektrik tesisi yeniden inşa edildi ve hazırlık faaliyetleri için 102 adet pompa istasyonu ve 33 adet su kuyusu yapıldı.” dedi.