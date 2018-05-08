Kırgızistan'da Büyük Yurtsever Savaşı'nın 475 gazisi yaşıyor

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 1941-1945 Büyük Yurtsever Savaşı’nın 475 gazisi yaşıyor.

Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Bölümü uzmanı Cumgalbek Soltonkulov’un Kabar ajansına aktarmış olduğu bilgiye göre, Kırgızistan’da 1941-1945 Büyük Yurtsever Savaşı’nın 475 gazisi yaşıyor.

Büyük Yurtsever Savaşı’nın gazilerinin çoğu Bişkek’te yaşadığını belirten Soltonkulov, gazilerin emek maaşı yanı sıra 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde ek paralar alacağını sözlerine ekledi.

Hükümetin kararnamesine göre, gazilere 15 bin 400 som para (1 dolar=68.74 som), savaşta hayatını kaybedenlerin ailesine 10 bin 100 som – 10 bin 200 som ödeniyor.

Ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla, ilk dört kategoriye göre Büyük Yurtsever Savaşı gazileri 10 bin som alıyor.

Yarın, 9 Mayıs Zafer Günü’nde başkent Bişkek'te "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlenecek.