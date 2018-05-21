Kırgızistan’da “Avrupa Köyü” etkinliği düzenlenecek

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Avrupa ülkelerinin sergisi sergilenecek “Avrupa köyü” (EU Village) etkinliği yapılacak.

“Avrupa köyü” (EU Village) etkinliğinin organizatörlerinin Facebook sayfasında ilan ettiği habere göre, Bişkek sakinleri ve misafirleri 26 Mayıs’ta Avrupa ülkelerinin kültürü hakkında bilgi alabilecek.

Bişkek sakinleri için Avrupa kültürünün sergisi düzenlenecek, öykü ve gelenekleri anlatılacak, ustalık sınıfları düzenlenecek, ayrıca yerli yıldızların ve Avrupa'dan davetlilerin konseri düzenlenecek. Ayrıca, genç misafirler için çocuk programı ve etkileşimli programları hazırlanacağı belirtildi.

Buna ek, Avusturya, Slovenya, Estonya’dan sanatçıların geleceği de duyuruldu.

Etkinliğin organizatörleri Bişkek Belediyesi ile Avrupa Birliği’nin (AB) Kırgızistan temsilciliğidir.