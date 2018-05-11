Kırgızistan’da Avrupa Günü kutlandı

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 10 Mayıs tarihinde Avrupa Günü kutlandı.

Dün, 10 Mayıs’ta Avrupa Birliği’nin Kırgızistan Temsilciliği Avrupa Günü vesilesiyle resepsiyon verdi.

Avrupa Birliği’nin Kırgızistan Temsilciliği basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu etkinliğe diplomatik misyonların başkanları, hükümet üyeleri ve Kırgızistan Meclis (Cogorku Keneş) milletvekilleri, hükümet organlarının, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve sivil toplum sektörünün temsilcileri yanı sıra AB tarafından finanse edilen program katılımcıları katıldı.

Avrupa Günü’ne ithaf edilen törenin açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Charge d'Affaires Jaap Ora, herkesi Avrupa Günü dolayısıyla tebrik ederek, AB, dünyanın önde gelen oyuncularından biri ve Kırgız Cumhuriyeti'nin kilit ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

AB’nin Kırgızistan’ın ortaklarından biri olduğunu kanıtlayarak Jaap Ora, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Kasım 2017’de Bişkek’e ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Nisan 2018’de Brüksel’e yaptığı ziyaretlerine değindi. Jaap Ora, “2017 yılı, AB ile Kırgızistan arasındaki işbirliğin gelişiminde çok başarılı yıllardan oldu. Yukarıda belirtilen iki taraflı ziyaretler ilişkilerimizde önemlidir. Geçtiğimiz Aralık ayında Kırgızistan ve AB arasındaki işbirliği konusunda yeni bir anlaşmaya vardık. Bu belgenin yalnızca işbirliğimizi güçlendirmekle kalmayıp yeni umutlar açacağını ve ilişkilerimizi yeni bir düzeye getireceğini umuyoruz. Ayrıca, AB şu anda yeni Orta Asya Stratejisini geliştirmektedir.” şeklinde konuştu.

AB ile işbirliği yapmak Kırgızistan’ın dış siyasetindeki önceliği olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı 2. Siyasi Bölüm Direktörü Ulan Cusupov, AB tarafından sağlanan başarılı işbirliği ve yardımın yanı sıra, işbirliğinin karşılıklı olarak yararlı bir temelde sürdürülmesine duyduğu güveni de dile getirdi.

Bilginiz için: 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğinin zaruri olduğunu belirterek daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak gayesiyle bir kanun teklifi açıklamıştır. "Schuman Bildirisi" olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak kabul ettiğimiz kurumun yapı taşı olarak görülmektedir.

1985 yılında Milan'da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs'ın, "Avrupa Günü" olarak kutlanılması kararı alınmıştır.