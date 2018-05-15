Kırgızistan'da anne ölüm oranı azalıyor

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da annelerin ölüm oranı düşüyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı basın hizmeti, “Sağlık hizmetleri organizasyonlarını sonuçlara göre finanse etmek” (FOR) projesi başkan yardımcısı Arsen Askerov’a atıfta bulunarak, Kırgızistan’da anne ölüm oranı azaldığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, beş yıllık anne ölümleri dönemine baktığınız zaman, 1990'da başlayarak 90, 80 ve 76 promille olduğu halde, son beş yıllık ve henüz tamamlanmamış bölüm şimdiden mille 38'i gösteriyor.

Askerov, “Promille, 100 bin canlı doğumda ölü kadın sayısıdır. Anne ölümlerinin beş yıllık dönemlerinin tüm bu beş aşamasının göreceli olarak yüksek olduğu ve göstergelerin sadece küçük bir artış ve azalış periyotları olsaydı, ancak yine de yüksek kaldıysa, son beş yılda 90 ila 43 ve 38 pro mille anlamlı bir düşüş görürüz. Böylece, sağlık sisteminde ve FOR taslağında ortaya çıkan farklı süreçlerin etkisi vardır.” şeklinde konuştu.

Bu yılın Nisan ayında, Dünya Bankası'nın desteğiyle Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından 63 hastanede 2013 yılından itibaren uygulamaya konulan FOR taslağı üzerinde çalışan 2018'in ilk çeyreği için hastanelerin faaliyetlerinin 15. gözden geçirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Sunulan tüm proje göstergelerinin en ciddi kategorisi, doğum ve annelik koğuşlarının çalışması olduğunu dile getiren Arsen Askerov, “Fizyolojik ve patolojik doğumlarda belli bir düzeyde başarı göstermeliyiz. Günümüzde, fizyolojik doğumlarda etkinlik düzeyi % 89'a, patolojik doğumlar ise % 79'a ulaştı. Bunlar, proje için belirli bir hedef seviyedeki iyi göstergelerdir. Dürüst olmak gerekirse, bunun elde edilebileceğinden şüphe etmiştik. Anneler ve çocuklar için bakım kalitesini iyileştirmek için alınan yoğun önlemler, katılımcılar için eğitim ve iyileştirme koşulları dahil, bunu gerçekleştirdiğimizi göstermiştir.” dedi.