Kırgızistan’da 65 yaş üzeri okul müdürleri görevden alınacak

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 65 yaş üzeri okul ya da ana okul müdürlerin görevden alınması öneriliyor.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, temas süresi ne olursa olsun, 65 yaş üzeri okul öncesi, okul veya okul dışı eğitim organizasyonu başkanlarını görevden alma önerisinde bulunuyor.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çalışma "Kırgız Cumhuriyeti İş Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Taslak yasalar bakanlıklar ve departmanlarda zaten onaylanmıştır ve yakında gündemde görüşülmesi üzere Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş)’e gönderilecek.