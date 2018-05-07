Kırgızistan’da 600 kişinin katıldığı turizm festivali yapıldı

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın güney bölgesinde iki günlük turizm festivali düzenlendi.

Kırgızistan’ın Oş bölgesi, Kara-Kulca ilçesine ait Alayku yerleşim biriminde 4-5 Mayıs tarihleri arasında Kırgızistan’ın önde gelen tur operatörleri ve yabancı turistleri dahil 600 kişinin katıldığı turizm festivali gerçekleştirildi.

Etkinliğin amacı, turizm sektörünün temsilcileri ile yerel halkın ve girişimcilerin temsilcileri arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek.

Festival organizatörleri "Alayku Organics" organizasyonu ile ortaklaşa Tur Operatörleri Derneği "Kırgız Ekoturizm" oldu.

Etkinlik sırasında Kırgızistan'ın önde gelen tur operatörleri temsilcileri, bölgenin turizm çekiciliğini artırmak için izlenimlerini ve önerilerini paylaştılar ve daha fazla işbirliği için turizm endüstrisinde yerel girişimcilerle bağlantı kurdular. Edinilen bilgiye göre, tur oparatörler, iki günlük turizm festivali sırasında Alaykuu vadisinde ekoturizm inşa etme arzusunu dile getirdiler.

Festival programı, konser programıdahil yurt kasabası, misafirhane, kahve dükkanı ve süt dükkanı, ulusal yemeklerin hazırlanmasını öğretecek ustalık sınıfları, ulusal ve binicilik oyunlarında yarışmalar ve "Alayku" adı verilen eko-çiftliği inceleme programları içerdi.