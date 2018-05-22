Kırgızistan'da, 4 bin AIDS hastası antiviral ilacı kullanıyor

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da HIV/AIDS ile yaşayan yaklaşık 4 bin kişi antiviral ilaç kullanıyor.

Kırgızistan için ilaçlara erişim uzmanı Aybek Sultangaziyev, gelecekte ilacın yeterli olup olmadığını merak etti.

Sultangaziyev’e göre, günümüzde HIV ile yaşayan yaklaşık 3,5 bin kişi ilaç kullanmalı ve 2020 yılında bu sayı 7 bine ulaşacak.

Hastaların gittikçe arttığını duyuran Sultangaziyev, maliyetle ilgili olarak, küresel bir fonun parasıyla, bir ilaç firmasının sipariş verdiğini, dünyanın her yerinde 10 ABD dolarına mal olan çok fazla ilaç olmasına rağmen Aluvia ilacını banka başına 60 dolara satın aldıklarını belirtti.

Aynı zamanda Kırgızistan'da 8 bin 240 HIV enfeksiyonu vakası kaydedildi.