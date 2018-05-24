Kırgızistan’da 4 ayda çıkan yangından 1 çocuk dahil 30 kişi öldü

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da 2018 yılının ilk 4 ayında meydana gelen bin 130 yangın sonucu 1 çocuk dahil 30 kişi hayatını kaybetti.

Bugün, 24 Mayıs’ta Kabar ajansında düzenlenen basın konferansta Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Kalıs Ahmatov, bu yılın ilk dört ayında meydana gelen felaketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

2018 yılın ik 4 ayında bin 130 yangının meydana geldiğini dile getiren Ahmatov, geçen yılın aynı döneminde 954 yangın kaydedildiğini belirtti.

Acil Durumlar Bakan Yardımcısı, ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucu 1 çocuk dahil 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını ve 43 kişinin de hayatı kurtarıldığını bildirdi.

Yangının çıkmasına neden olan bilgilerle ilişkin açıklamada bulunan Ahmatov, “Yangınların başlıca nedenleri: elektrikli ekipmanların çalışma kurallarının ihlali, yangının dikkatsiz kullanımı, ısıtma sobalarının ve bacaların çalışma kurallarının ihlali ve yangınla çocuk şakasıdır. Toplam yangın sayısının % 66,6'sı konut sektöründe gerçekleşti.” dedi.

Yangının çoğu Çüy’de çıkıyor

Ahmatov, ilk 4 ayda meydana gelen yangının çoğu Çüy bölgesinde (324 yangın) kaydedildiğini ifade ederek, Bişkek’te 216, Oş’ta 137, Celal-Abad’da 134, Isık-Göl’de 133, Batken’de 51 ve Talas’ta da 51 yangın çıktığını sözlerine ekledi.