Kırgızistan'da 4 ayda 167 kişi trafik kazasında öldü

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da ocak-nisan döneminde 167 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bugün, 18 Mayıs’ta Kabar ajansında düzenlenen basın konferansta İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov yaptığı konuşmada Kırgızistan’da 4 ay içerisinde 167 kişinin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini, ancak bu göstergenin geçen yıla göre yüzde 17.3 azaldığını duyurdu.

Asanova’a göre, 2017 yılın aynı döneminde 202 kişi trafik kazasında ölmüştü.

Bu yıl trafik kazasında 20 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten İçişleri Bakan Yardmcısı Asanov, geçen yılın aynı dönemine göre çocuk ölümü % 81.8 yükseldiğini dile getirdi.

Ülkede 367 bin 350 (249 bin 749) trafik kuralları ihlali yaşandı.