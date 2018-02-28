Kırgızistan’da, 2.236 Okul Faaliyet Gösteriyor

BİŞKEK, 28 Şubat /Kabar/. Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, son 5 yılda Kırgızistan’da okul öğrencilerinin sayısı % 16 oranında artmış ve 1,1 milyonu aşmıştır.

Bakanlığın geniş toplantısında ilan edildiği gibi, kentlerde artış % 25, kırsal bölgelerde 12 olmuştur.

Toplamda şu anda ülkede 2.236 okul vardır.

Öğrencilerin %75’i Kırgızca dil eğitim kurumlarına gitmektedir. Bu, 1.423 okuldan oluşmaktadır.

216 okul Rusça, 43 Özbek dili, 3 Tacik ve karışık eğitim dili olan Kırgız ve Rusça 551 okul faaliyette.

Kaynak: Golden Bridge News