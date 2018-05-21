Kırgızistan’da 100 binden fazla paket kaçak sigara ele geçirildi

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da sınır muhafızları tafafından 100 binden fazla paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kırgızistan Devlet Sınır Hizmeti basın servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgız sınır muhafızları 100 binden fazla paket kaçak sigara ele geçirdi.

Devlet Sınır Hizmeti ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) görevlileri Çon-Kapka avtodorojnıy sınırında ortak “Birlik 2018” operasyonu yaptı. Operasyon sırasında ilgili belgelerin olmadığı kargonun bulunduğu kamyon durduruldu.

Kamyonun Kırgızistan’dan Kazakistan aracılığıyla Rusya’ya doğru gittiği ifade edilen açıklamada arabada 5 milyon som miktarlık 100 binden fazla paket kaçak sigara bulunduğu aktarıldı.

Mallara eşlik eden kişilerin mal için belgeleri yoktu ve kökenini açıklayamadılar. Kaçak sigara taşıyan üç Kırgızistan ve bir Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Belgelerin kaydedilmesinden sonra kargo GKNB görevlilerine teslim edildi.

Ortak “Birlik 2018” operasyonu Kırgızistan ve Kazakistan'ın sınır birliklerinin, yetkili ve kolluk kuvvetlerinin temsilcilerinin katılımıyla Kırgız-Kazak sınırında gerçekleştiriliyor.