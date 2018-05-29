Kırgızistan'a aktarılan para girişi 2018’in ilk dört ayında % 11 arttı

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’a gönderilen para girişi ilk dör ayda yüzde 11 arttı.

Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdıgulov Kabar ajansında yaptığı açıklamada, ülkeye aktarılan para girişi 2018’in ilk dört ayında 550 milyon dolar olarak, geçen yılın aynı dönemiyle kıyasla yüzde 11 arttığını belirtti.

Parasal koşulların ekonomiyi canlandıracak tedbirleri desteklemeye devam ettiğini dile getiren Abdıgulov, para piyasasının faiz oranları, Kırgızistan Merkez Bankası’nın kurduğu yüzde koridorda dalgalanma göstermeye devam ettiğini ve Merkez Bankası’nın iskonto oranına yaklaşma eğilimi gösterdiğini ifade etti.

Bankacılık sektörünün bir bütün olarak yeterli düzeyde bir likiditeye sahip olduğuna dikkati çeken Merkez Bankası Başkanı, “Ekonomiye borç verme büyümesi ve krediler için piyasa oranlarındaki düşüş kaydediliyor. Bu yılın ocak-mart döneminde, ticari bankaların kredi portföyünün toplam hacmi % 2,1 artarak 110,6 milyar som oldu. Som’luk kredileri % 1.3 artarak 68 milyar som olmuştur. Tüm krediler için ortalama ağırlıklı faiz oranı % 16'dan % 15,5'e düşmüştür.” ifadelerini kullandı.

Abdıgulov, “Krediler ve ekonomik kalkınma faiz oranlarını daha da azaltmak için, bu yılın başından itibaren MerkezBankası kredi ihaleleri ve kırsal ekonomilerin finansmanı ve ülke bölgelerine borç verme projesi çerçevesinde kaynak sağlamaya devam edecektir.” dedi.