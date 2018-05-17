Kırgızistan’a 5 milyon üzeri turist gelmesi bekleniyor

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’a bu yıl 5 milyondan fazla turist gelmesi bekleniyor.

Kırgızistan’ın yaz sezonuna hazırlığı ve turist sayısının artırılması için alınan önlemler konusunda Kabar ajansına konuşan Turizm Bölümü Direktörü Azamat Camankulov, bu yıl ülkeye 5 milyon üzeri turist gelmesi beklendiğini bildirdi.

Yabancı misafirleri ülkede ağırlama konusunda çalışmaların tamamen yapıldığını ve her bakanlık ve dairelere gerekli talimatlar verildiğini dile getşren Camankulov, “Hazırlık tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı konusuna gelince, 10 Haziran'a kadar Isık-Göl bölgesinde yol kesimlerinin yeniden inşasını tamamlamak için talimatlar verildi. Yaz döneminde, Taşkent-Tamçı, Novosibirsk-Tamçı ve Almatı-Oş'tan düzenli direkt uçuşlar da yapılacaktır. Ayrıca, Isık-Göl’e demiryolu ve otobüs güzergahlarının kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır.” şeklinde konuştu.

Camankulova, geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre, yaklaşık 4,5 milyon yabancı vatandaş Kırgız sınırını geçtiğini ve onların yarısından çoğu ülkemizi gezmek amacıyla ziyaretler yaptığını belirtti. Bu yıl içinde, Kırgızistan'ın turizm fırsatlarını yurtdışında tanıtmak için alınan tüm önlemleri göz önünde bulundurarak, tatilcilerin % 20 oranında daha fazla akış yapması bekleniyor.

Turizm Bölümü Direktörü, geçtiğimiz beş yıl içinde, 2012'den bu yana Vizesiz Rejimi Yasası'nın yürürlüğe girdiği ülkelerin vatandaşlarından Kırgızistan'a bir ilgi olduğunu belirtti. Dolayısıyla istatistiklere göre, Kırgızistan'a turist akışı yılda 30 bin kişiden 90 bine yükseldi.

Camankulov, “Vizesiz Rejimi Yasası'nın sonuçlarını görüyoruz. Her yıl bu listenin ülkelerinden gelen turist sayısı artıyor ve 2017’de bu göstergenin işareti 100 bin kişiye yaklaştı. 2016 yılında Kırgızistan-Türkiye "Manas" Üniversitesi tarafından araştırma yapılmış ve yabancı turistler arasında bir anket çalışması yapılarak, yaklaşık % 60'ının Kırgızistan'ı vizesiz rejim nedeniyle turist destinasyonu olarak seçtiği tespit edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ancak, Camankulov’un belirttiği üzere, yasa 2020'de tamamlanacak ve şimdi de bu listeye dahil olan ülke sayısının artmasının yanı sıra, genişleme sorunu da gündeme getiriliyor.