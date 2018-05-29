Kırgızistan, yaz turizm sezonuna hazırlanıyor

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da yaz turizm sezonuna hazırlıklar yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’da yaz turizm sezonunda 3 bin polisin turizm merkezlerinde güvenliği sağlayacağı belirtildi.

Kırgızistan’da 45’i çocuklar için olmak üzere 366 tatil yerinin faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, turizm merkezlerinde 3 binden fazla polisin ve yaklaşık 2 bin gönüllünün güvenliği sağlayacağı aktarıldı.

Isık-Göl’de güvenliği sağlamak amacıyla operasyon merkezi açıldığı ve vatandaşların şikayet ve uygulamalarına derhal yanıt verilmesi için 24 saatlik hizmet rejimi çalışacağı ifade edildi.

Polis memurlarının resmi disiplini ve yasallığı ihlal etmemesi için turistlerle temas halinde olan personeli eğitmek için çalışma yapıldığı bildirildi.

Tüm devriye ekipleri, trafik kurallarının ihlali nedeniyle yerinde idari para cezası ödemek için POS terminalleri ile donatıldığı öğrenildi.