Kırgızistan ve Türkiye Kültür Bakanları arasında verimli görüşme

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Türkiye Kültür Bakanları gazetecilik, turizm ve kültür alanlarında verimli görüşme gerçekleştirdi.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Kültür Bakanı Sultan Cumagulov ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda taraflar ikili kültür ilişkleri geliştirme ve güçlendirme ve turizm alanında tecrübe değişimi konularını görüştü.

İki ülkenin gazetecilerine müjde haber

Ayrıca, toplantıda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Türkiye’ye yaptığı resmi ziyareti çerçevesinde Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’la varılan anlaşmaya göre, kitle bilgisi ve basın alanında işbirliğinin yolları belirlendi. Buna ek, iki ülkenin gazetecileri için tecrübe ve profesyonel temaslarda bulunma, kendi ülkelerinde tarihi, kültürel ve turistik mekanlardaki materyalleri hazırlama ve aydınlatma konularında daha elverişli koşullar yaratılacağına karar verildi.

ki ülkenin Kültür Bakanları, turizm alanında işbirliği için özel bir Eylem Planı'nı onayladı. Örneğin turizmin gelişmeye başladığı Kırgızistan'dan turizm işçileri ve stajyer öğrencilerine eğitim verilmesine ve dolayısıyla turizmin yaygın olarak geliştirildiği Türkiye'den uzmanların, özel tesislerde uygulamalı eğitim için Kırgızistan'a gönderilmesine karar verildi.

Ayrıca Türk tarafı Kırgızistan Milli Kütüphanesi'nde bulunan Aytmatov Dostluk Salonu'nu yüksek kalitede resmileştirme sözü verdi.

Toplantı bitiminde taraflar, iki ülke halklarının kültürleri ile yakından tanışma amacıyla Kültür Günleri düzenleme konusunda anlaştı.