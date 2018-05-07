Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanları sınır konularını görüştü

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Abdıldayev, Tacik mevkidaşı Aslov ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyareti için Tacikistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, 5 Mayıs’ta Tacik mevkidaşı Sirodjidin Aslov ile görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların Kırgızistan ile Tacikistan arasında ikili işbirliği konularını ele aldığı ifade edilen açıklamada, Abdıldayev ile Aslov’un Kırgız-Tacik devlet sınırı ve Orta Asya bölgesinin istikrarına yönelik tehditlere karşı ortak önlemler konusunda görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Toplantıda ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Şubat 2018'de Tacikistan Cumhuriyeti'ne yaptığı resmi ziyareti sırasında ulaşılan anlaşmaların ortaklaşa uygulanması hususuna özellikle dikkat edildi.

İkili işbirliği konuları görüşen Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanları ulaştırma, iletişim, kültürel ve insani alanlarda iki devlet arasındaki işbirliğinin yanı sıra ticaret ve ekonomik, su ve enerji işbirliği konularına özel ilgi gösterdi.

Yapılan görüşmelerin sonuçlarının ve ulaşılan anlaşmaların, Kırgız Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti'nin yakın işbirliği geliştirmeye, ülkeler arasında karşılıklı olarak faydalı ilişkileri ve işbirliğini her yönde mümkün kılma arzusunu gösterdiği vurgulandı.