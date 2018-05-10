Kırgızistan ile Özbekistan yeni sınır kapıları açacak

TAŞKENT, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Özbekistan arasında yeni sınır kapıları açılacak.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sevisi’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan ile Özbekistan sınırında yeni kontrol noktalar açılacak.

Kırgızistan ve Özbekistan'ın sınır görevlilerinden oluşan ortak çalışma grubunun Kırgızistan’ın Celal-Abad şehrinde 2-8 Mayıs tarihleri arasında bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, tarafların iki ülkenin sınır bölgelerindeki sakinler için elverişli koşullar yaratmak amacıyla iki ülke sınırında yeni kapıların açılması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

İki ülkenin çalışma grupları arasında düzenelen görüşmenin sıcak ortamda yapıldığı da belirtilen açıklamada ayrıca, toplantıda devletlerarası sınırın kalan bölümlerinin kesinleştirilmesiyle ilgili çalışmaya devam ettiği duyuruldu.