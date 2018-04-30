Kırgızistan ve Özbekistan'ın sınır hizmetleri sınır ihlallerini önlemek için işbirliğini güçlendiriyor

TAŞKENT, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan ve Özbekistan sınır hizmetleri liderlerinin ulaştığı anlaşmalar çerçevesinde yakın işbirliği kuruldu.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Sınır Muhafız Birlikleri Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan ve Özbekistan sınır hizmetleri başkanları sınır ihlallerini önlemek için yakın işbirliği kurdu.

17 Nisan, 10: 40'da Özbek sınır temsilcisi Kırgız mevkidaşına, Kırgız köyü yakınlarındaki sınırın belirlenmemiş bir bölümünde bilinmeyen bir kişinin büyükbaş hayvanlarını otlandırdığını bildirerek harekete geçilmesi gerektiğini belirtmişti. 15 dakika sonra Kırgız sınır muhafızı çobanı Kırgızistan topraklarına gönderdi.

Açıklamada, Özbekistan ve Kırgızistan sınır temsilcileri arasındaki köklü işbirliği, dostluğun güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın ve sınırda istikrarın sağlanmasına, ihlal ve olayların önlenmesine katkıda bulunacağı bildirildi.

Kırgız vatandaşının Özbek muhafızlarının silah kullanması sonucu öldürüldüğü 7 Nisan sınırındaki olaydan sonra, iki ülkenin sınır bölümlerinin liderleri silah kullanımının aşırı bir önlem olduğunu ve sınır muhafızlarının sınırında kasıtsız ihlali durumunda askerlerin silah kullanımını yasakladıkları konusunda anlaştılar.