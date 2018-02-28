Kırgızistan ve Macaristan işbirliği konularını görüştü

BİŞKEK, 27 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılan Orta Asya ve Visegrad Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı çerçevesinde Bakan Abdıldayev Macaristan Meclisi Başkan Yardımcısı Janos Latorza ile bir araya geldi.

Parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası gündemin güncel konularının ele alındığı görüşmede Macaristan Meclisi Başkan Yardımcısı Latorza, Kırgızistan'da demokrasi alanında yapılacak reformlara destek vereceğini dile getirdi.