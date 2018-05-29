Kırgızistan ve Kazakistan sınır güvenliğini sağlamak için işbirliğini geliştiriyor

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Kazakistan, sınır güvenliğini sağlamak için işbirliğini geliştiriyor.

Devlet Sınır Hizmeti, Birlik-2018 tatbikatı düzenledi. tatbikat, Kırgızistan ile Kazakistan devlet sınırında, sınır birimlerinin, Kırgızistan ve Kazakistan'ın yetkili ve kolluk kuvvetlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birlik-2018 tatbikatının başlıca çabaları devlet sınırındaki yasadışı eylemleri önlemeyi ve bunlarla mücadele etmeyi, Kırgızistan ve Kazakistan'ın sınır, kolluk ve yetkili organları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini, ortak sınır ihlallerini, rejimini ve devlet sınırında yasadışı maddeleri, uyuşturucu maddeleri ve öncülerini, silahlarını ve mühimmatını nakletmeye çalışırken ortaya çıkan uyumlu eylemleri geliştirmeyi amaçladı.

9 gün süren ortak tatbikat sonuçlarına göre, 9 ihlalcisi gözaltına alındı, iki ateşli silah ele geçirildi. Komşu ülkeden Kırgızistan'a yasadışı olarak ithal edilen 3 bin litre miktarındaki yakıtın yanı sıra Kırgızistan'dan Kazakistan'a 5 milyondan fazla som’luk beyan edilmemiş yük taşıyan (tütün ürünleri) tır durduruldu.