Kırgızistan ve Kazakistan ipotek kredilerinde işbirliği anlaşması imzaladı

BİŞKEK, 24 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Kazakistan arasında ipotek kredileri işbirliği mutabakatı imzalandı.

Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’ın Devlet İpotek Şirketi ile Kazakistan'ın holding şirketi Bayterek'in bağlı kuruluşu Zhilstroysberbank arasında ipotek kredileri işbirliği mutabakatı imzalandığı bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı’nın salonunda yapılan imza töreninde Devlet İpotek Şirketi Başkanı Baktıbek Şamkeyev ile Zhilstroysberbank kuruluşu Başkanı Lyazzat İbragimova belgelere imza attı.

Kırgızistan ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşma sadece ipotek piyasasının deneyim ve gelişimini değiştirmeyi değil, aynı zamanda Kırgızistan'da konut inşaatı tasarruf sisteminin oluşmasına ve geliştirilmesine de katkıda bulunacaktır.

İşbirliği mutabakatın imzalanmasının aradından Ekonomi Bakanı Devlet Sekreteri Aydin Şarşeyev’in başkanlığında yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda halkın konut sorununu çözme, ipotek kredileri vb. konular ele alındı.

Kırgız tarafı konut inşaatı tasarrufu sistemi konusunda tecrübe yardımı isteğinde bulundu ve Kazakistan da bu ricayı olumlu yanıtladı.