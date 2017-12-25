Kırgızistan ve Kazakistan arasında Devlet Sınırı Anlaşması imzalandı

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan ve Kazakistan, sınırın yasal kayıt işlemlerini tamamlayarak, Devlet Sınırı Anlaşması imzaladı. Belgeyi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da iki ülkenin liderleri Sooronbay Ceenbekov ile Nursultan Nazarbayev imzaladılar.

Belge, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un Kazakistan’a yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandı.

Kırgız-Kazak sınırının toplam uzunluğu 1241 km, Sınırlandırma Anlaşması 2003 yılında imzalanmış, 2008 yılında Kırgızistan bu sözleşmeyi onaylamıştır.

Dört ülke ile sınırda olan Kırgızistan, daha Sovyetler Birliği'nde iken Çin ile devlet sınırı tamamen sınırlandırılmıştır. Özbekistan ve Tacikistan ile sınır tanımlamasındaki görüşmeler devam ediyor.