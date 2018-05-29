Kırgızistan ve Katar bir dizi projenin hayata geçirilmesi konularını görüştü

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Katar, ülkede sosyal ve ekonomik, insani ve hayırsever projelerinin hayata geçirilmesi konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’ın Doha Büyükelçisi Nuran Niyazaliyev’in Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) İcra Direktörü Yusuf bin Ahmed el-Kevari ve Katar Hayır Kurumu Projelerinden Sorumlu İcra Direktörü Faysal bin Raşid el-Fehayda ile bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede tarafların Kırgızistan’da sosyal ve ekonomik, insani ve hayırsever projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuları ele aldığı aktarıldı.

Ülkeye gösterdiği her türlü yardımları için Katar Hayır Kurumu’na teşekkür eden Niyazaliyev, 2018’in Kırgızistan’da Bölgesel Kalkınma Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında ortak çabalarla ülkenin kırsal alanlarında projeleri hayata geçirme önerisinde bulundu.

Toplantının bitiminde, devlet ve yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çeşitli insani yardım projelerini gerçekleştirmek için bir anlaşmaya varıldı.