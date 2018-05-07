Kırgızistan ve Hindistan Dışişleri Bakanları karşılıklı işbirliği konularını görüştü

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılan Dışişleri Bakanı Abdıldayev, Hindistan Dışişleri Bakanı Mobahar Jawed Akbar ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Hindistan Dışişleri Bakanı Mobahar Jawed Akbar ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, en yüksek düzeyde karşılıklı ziyaretler yoluyla iki ülke arasındaki siyasi temasları derinleştirme ihtiyacının altını çizdi ve önceden varılan anlaşmaların hayata geçirilmesini ve ortak projeler üzerinde daha fazla çalışma konularını ele aldı.

Taraflar, Kırgızistan ve Hindistan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin iki ülke için istikrarlı bir şekilde gelişeceği ve derinleşeceğine dair umutlarını dile getirdi.