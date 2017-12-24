Kırgızistan ve EBRD işbirliği konusunda anlaştılar

BİŞKEK, 22 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan ve Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası (EBRD) daha verimli işbirliği konusunda anlaştı.

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Artem Novikov ile BRD Orta Asya ve Rusya Direktörü Natalya Hancenkova ve EBRD Türkiye, Kırgızistan, Romanya ve Azerbaycan Direktörü Teskin Temiz ile bir araya geldi.

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda 1993’te işbirliğinin kurulmasından bu yana Kırgızistan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın ortak çalışmasının olumlu deneyimi ve EBRD'nin önemi vurgulandığı belirtildi.

Bankanın toplam 700 milyon avroluk 160 projeyi hayata geçirdiği aktarıldı.

Novikov’un bu yıl “Taza-Koom" Uluslararası Konferansı'nın hazırlanmasında sağlanan yardım için EBRD'ye şükranlarını dile getirdiği ve EBRD'nin Kırgızistan için bu stratejik öneme sahip olan “Tüzel kişilerin elektronik kaydı”, “Elektronik patent”, "Elektronik noter", "Elektronik emlak kaydı" ve “Ulusal Mekansal Veri Altyapısı” gibi projelerin hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynayacağını ümit ettiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca belediye altyapı iyileştirmesi alanındaki projelerin ele alındığı, kentsel ulaşımı iyileştirmek, Bişkek, Oş şehirlerindeki katı atıkların yönetimini iyileştirmek için projeler, içme suyu temini ve sıhhi tesisat alanındaki projelerin uygulanması konularının görüşüldüğü, günümüzde bu alanlarda ülkenin 12 ilinde projelerin uygulanmakta olduğu bildirildi.

Hancenkova’nın eski uranyum madencilik tesislerinin rehabilitasyonu için bir hibe temelinde finansman veya eş-finansman için istekli olduğunu belirttiği açıklandı.

Toplantının, tarafların daha verimli işbirliği konusunda anlşamasıyla son bulduğu bildirildi.