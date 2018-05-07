Kırgızistan ve Çin parlamentolararası işbirliğini güçlendirmek niyetinde

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek’te Kırgızistan ile Çin uzmanları arasında yapılan forumda konuşma yapan Kırgızistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova, iki ülkenin parlamentolararası işbirliğini güçlendirmek niyatinde olduğunu bildirdi.

Kemelova, yakın gelecekte Kırgızistan'ın milletvekillerinden oluşan heyetin, iki yasama organı arasındaki ortaklık olanaklarını görüşmek üzere Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

Ayrıca, Kemelova, tarafların, hem ikili hem de çok taraflı formatlarda kötülüğün üç gücü ile, yani terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılık mücadele etme işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri konularına değinen Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı, “Kırgızistan Ulusal İstatistik Komitesine göre, 2012 yılında ticaret hacmi 1 milyar 470 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş, 2017 yılında bu rakam 1 milyar 597 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. Bu, ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Çin'in, yabancı ülkelerle ticari işbirliği açısından ilk sırada yer aldığını ve aynı zamanda ana yatırım ortağı olduğunu dile getiren Kemelova, ortaklığın sonuçlarını özetledi ve gelişimleri için niyetlerini ifade etti. Kemelova, “Geçtiğimiz yıl Kırgızistan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıldönümünü kutladık. Kırgızistan ve Çin gerçekten dostluk ilişkiler kurmuşlar ve politik, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani ve güvenlik gibi her alanda işbirliğine dayalı iş uygulamaları kurmuşlardır.” şeklinde konuştu.

Ortaklıklar kurulmasından bu yana taraflarca imzalanan mevcut yasal çerçeveye vurgu yapan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Kemelova, Kırgızistan için Çin ile ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin ana dış politika önceliklerinden biri olduğunu kaydetti. “Şimdi ülkeler arasındaki yasal çerçeve, tüm işbirliği alanlarıyla ilgili 200'den fazla ikili anlaşmayı temsil etmektedir. İki ülke arasında geniş bir yelpazedeki yasal ve bölgesel politikalarda pozisyonların benzerliği vardır. İkili ortaklığımızın ana belgesi 2002 yılında imzalanan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasıdır.

Bişkek’in Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları’ndaki Kongre Salonu’nda “Uzman-analitik diyalog Kırgızistan-Çin” konulu ikili forum düzenleniyor.

Forum sırasında uzmanlar, iki ülkenin hükümetlerine operasyonel tavsiyelerde bulunma ve ikili niteliklerin yeni bir nitelik seviyesine yükseltilmesi amacıyla, devletler arası işbirliğinin güncel konularını ele alacak ve analiz edeceklerdir.