Kırgızistan ve Beyaz Rusya İkili İşbirliği Konuları Ele Aldı

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, Kırgız tarafının girişimiyle Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliev Beyaz Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmede, Büyükelçi 2 - 8 Eylül 2018 Tarihinde Kırgızistan'ın Cholpon-Ata şehrinde düzenlenecek olan Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları'na Belarus tarafın katılımı ile ilgili, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının bilgilendirme materyalleri içeren bir not ve davetiye teslim etti.

Ayrıca görüşmede taraflar ticari ve ekonomik işbirliği, Belarus-Kırgız Hükümetlerarası komisyonunun sonraki toplantısı ve Cengiz Aytmatov'un 90. yıldönümü münasebetiyle ortak etkinliklerin organizasyonu da dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı.

V.Makey, kişisel olarak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları hakkında Belarus Cumhuriyeti üst düzey yetkililerine bildirileceğini ve Belarus tarafının temsil edilmesini sağlamaya çalışacağına dair güvence verdi.

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